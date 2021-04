Frische Optik : VW überarbeitet den Polo

Klassiker von VW: Den Polo haben die Wolfsburger in verschiedenen Generationen seit 1975 im Programm. Im Sommer gibt es eine Modellpflege für die aktuelle. Foto: Volkswagen AG/dpa-tmn

Wolfsburg Auf den ersten Blick sind es zwar nur Designretuschen, neue Motoren gibt es auch nicht. Erfrischend ist beim Facelift für den VW Polo aber das Update für die Assistenzsysteme.

Der VW Polo bekommt eine Modellpflege. Wenn der Kleinwagen zum Sommer überarbeitet an den Start geht, erkennt man ihn laut Hersteller vor allem an neuen Stoßfängern und den nun serienmäßigen LED-Leuchten an Bug und Heck. Auf Wunsch strahlt der Polo dabei erstmals auch mit Matrixlicht. Preise wurden noch nicht genannt.