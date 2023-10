Verkehrsclub klärt auf Wann ein Auto als Neuwagen gilt - und wann nicht mehr

Auch ein Ausstellungsauto ist mitunter nicht mehr als Neuwagen zu bezeichnen, da es von Interessenten angefasst und probegesessen werden könne, so der ACE. Das Amtsgericht München hatte einer Käuferin in so einem Fall eine Kaufpreisminderung von 1000 Euro bei einem Oberklasseauto zugesprochen (Az.: 271 C 8389/21).