Geld sparen : Wann sich der Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt

München Zum Jahreswechsel passen viele Versicherer ihre Tarife an. Für Autofahrer bietet sich jetzt die Gelegenheit, durch einen Wechsel Geld zu sparen. Stichtag ist in der Regel Ende November.

Was brauche ich eigentlich und was nicht mehr?

Bei der Haftpflicht wiederum sollten Kunden darauf achten, dass die Deckungssumme nicht gerade am unteren Ende liegt. Üblich sei heute eine Versicherungssumme von 100 Millionen Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, so Reichel. Aber auch Versicherungsvermittler vor Ort können gute Preise bieten.

Weiteres Einsparpotenzial steckt in den Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen). Unfallfreie Jahre werden über die Einstufung in eine SF-Klasse dokumentiert.

„Wer viele Jahre unfallfrei fährt und einen älteren Vertrag hat, ist in der SF-Staffel möglicherweise schon bei SF 35 und damit am Ende angekommen“, sagt Sington. „Hier kann es sich lohnen, nach einem neuen Vertrag mit längerer SF-Staffel zu fragen, etwa bis SF 50.“ Hier gibt es aber keine einheitliche Regelung unter den Versicherungen.

Auch die Rückstufung in der SF-Klasse nach einem Schadensfall ist nicht einheitlich geregelt. Unterschiede gibt es hier sowohl zwischen den Versicherungen als auch zwischen den Tarifen: „Generell gilt, dass in Basistarifen die Rückstufung oft strenger und härter ist als in Komfort- oder Premiumtarifen“, sagt Sington. Um wie viele SF-Klassen nach einem Schadenfall tatsächlich zurückgestuft wird, können Kunden in den jeweiligen Vertragsbedingungen nachlesen.