Autocheck : Warum bei Reifen nicht allein das Profil entscheidet

Stuttgart Manche legen mit ihrem Alltagsauto oder Freizeitfahrzeug nur wenige Kilometer im Jahr zurück. Da kann es passieren, dass die Reifen trotz genügend Restprofil zu alt werden - wann ist ein Reifen zu alt?

Höchstalter gilt bei speziellen Anhängern

Übrigens: An Anhängern mit einer Zulassung für Tempo 100 dürfen die Reifen maximal sechs Jahre alt sein. Ansonsten darf man sie nur noch maximal 80 km/h fahren. Wie alt Reifen sind, lässt sich an einer vierstelligen Zahlenfolge der DOT-Nummer an der Reifenflanke ablesen. So steht beispielsweise „3017“ dafür, dass der Reifen in der Kalenderwoche 30 im Jahr 2017 hergestellt wurde.