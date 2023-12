Platz statt PS Warum diese Vans die besseren Limousinen sein wollen

Ein Freitagabend in Shanghai, Seoul oder Tokio und überall das gleiche Bild: Dunkle Vans schwirren durch die Stadt und verteilten die Nachtschwärmer in Restaurants, Clubs, Konzerthallen oder Kinos. Während sich die Elite bei uns noch in S-Klasse & Co chauffieren lässt, bevorzugen die Asiaten längst entsprechend ausgestattete Großraumlimousinen.