Was Autofahrer wissen wollen : Warum sind Ventilkappen für Autoreifen wichtig?

Was Autofahrer wissen wollen

Erfurt Den Reifenluftdruck regelmäßig zu kontrollieren, ist für manche Autofahrer eine unliebsame Pflicht. Das Auf- und Zuschrauben der Ventilkappen wird von Autofahrern als lästig oder gar überflüssig empfunden.

Zwar haben Ventilkappen keine große Abdichtwirkung gegen einen Druckverlust wie das Ventil selbst. „Aber sie leisten einen wichtigen Beitrag, um das sensible Druckventil vor Schmutz und Staub zu schützen“, so Leser.

Gerade im Grenzbereich sind Ventile höchsten Belastungen ausgesetzt. Kommt Schmutz in den Ventilschaft kann es beim erneuten Befüllen des Reifens zu Undichtigkeiten kommen. „Das Ventil schließt nicht mehr komplett, die Luft entweicht, es kommt zum schleichenden Plattfuß.“

Gibt es einen Unterschied zwischen einer Metallkappe und einer aus Kunststoff? Metallventile seien nicht mehr nur eine Frage des Geschmacks, sondern bei High-Performance-Reifen schon aufgrund ihrer höheren Stabilität von den Reifenherstellern vorgeschrieben, so der Reifenexperte. „Außerdem lösen sie zunehmend ihre Pendants in Gummiausführung ab, da auch aktive Reifendruckkontrollsysteme nur mit Metallkappe ausgeliefert werden“, so Leser.