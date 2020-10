Gut zu wissen : Was bedeuten die weißen Pfeile beim Halteverbot?

Erfurt Auf Halteverbotsschildern gibt es auch weiße Richtungspfeile. Was es damit auf sich hat.

Achmed Leser erinnert an das oft in Vergessenheit geratene Fahrschulwissen: „Der kleine weiße Pfeil weist auf Anfang und Ende einer Halteverbotsstrecke hin“, so der Experte vom Tüv Thüringen. „Zeigt der Pfeil zur Fahrbahn signalisiert er den Beginn, zeigt er von der Fahrbahn weg das Ende einer solchen Verbotsstrecke.“ Dazwischen ist das Halten also tabu.