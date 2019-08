Wenn es im Urlaub rumst : Was bei Auto-Unfällen im Ausland zu tun ist

Berlin Bei Unfällen im Ausland rufen Autofahrer lieber immer die Polizei. Dazu rät der Deutsche Anwaltverein (DAV). Danach sichert man Beweise, indem man Fotos der Autos macht und Kontaktdaten von Zeugen notiert.

Wer mit seinem Auto in anderen Ländern unterwegs ist, hat idealerweise einen Europäischen Unfallbericht im Handschuhfach. So könnten Beteiligte den Hergang des Crashs und die Daten des anderen Fahrers in der jeweiligen Landessprache festhalten. Das Formular gibt es online zum Herunterladen , alternativ lässt man es sich gratis mit einer Ausfüllanleitung in elf Sprachen zuschicken.