Im Test Was der elektrische Renault Kangoo auf dem Kasten hat

Auch am Fahrgefühl gibt es wenig auszusetzen: Mag der Kangoo auch ganze 12,6 Sekunden brauchen bis er Tempo 100 erreicht, in der Stadt wirkt der Franzose spritzig und schießt beim Ampelspurt locker davon. Das höhere Gewicht am tieferen Schwerpunkt verbessert die Straßenlage. Außerdem macht eine Vielzahl an Assistenzsystemen und der abwesende Motorenlärm das Fahren auffallend entspannt.