Campervan im Test : Was der Mercedes Marco Polo zu bieten hat und was nicht

Was der Mercedes Marco Polo zu bieten hat und was nicht

Berlin Camping boomt, und weil Reisen mit der Bahn oder dem Flieger zurzeit eher beschwerlich ist, denken viele über ein Urlaubsmobil nach. Ein Van wie der Marco Polo von Mercedes macht den Umstieg leicht.

Stundenlange Schlangen an der Sicherheitskontrolle, Glückspiel an der Gepäckausgabe und die Züge hoffnungslos überfüllt. Selten war der Urlaub mit dem Auto so verlockend wie in diesem Sommer. Und weil auch in den Hotels und Pensionen längst nicht alles rund läuft, ist Camping beliebter denn je.