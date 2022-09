Reichweiten-Versuch : Was ist besser: E-Auto besser langsam oder schnell fahren?

Was ist besser: E-Auto besser langsam oder schnell fahren?

Stuttgart Sind Elektroautos recht langsam auf der rechten Autobahnspur unterwegs, haben sie meist ein Ziel: die Reichweite erhöhen. Aber ist schneller fahren und öfter laden nicht vielleicht insgesamt fixer?

Möglichst weit kommen: Wer sein E-Auto in diesem Sinne bewegen möchte, braucht eine Fahrstrategie, die in hohem Maße abhängig von Batteriekapazität und Verbrauch des jeweiligen Modells ist. Das hat die Fachzeitschrift „auto motor und sport MO/OVE“ (Ausgabe 4/22) in einem Reichweiten-Versuch festgestellt.