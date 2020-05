Was Autofahrer wissen wollen : Was ist der Unterschied zwischen Vier- und Fünftürer?

Fahrzeuge mit einem Fließheck sind in der Regel Fünftürer. Hier ist die Heckklappe direkt an der hinteren Dachkante angebracht. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Erfurt In Beschreibungen zu Autos ist mal von Fünftürern und mal von Viertürern die Rede. Was das eigentlich heißt.

„Viertürige Fahrzeuge treffen wir vornehmlich bei den klassischen Stufenhecklimousinen an“, erklärt Achmed Leser vom Tüv Thüringen den feinen Unterschied. „Hier ist der Fahrgastraum durch die Rückbank komplett vom Kofferraum getrennt.“ Der Gepäckraum bildet das Heck des Fahrzeugs und schließt stufenartig an Dach und C-Säule an. Der Kofferraumdeckel ist dabei unterhalb der Heckscheibe an der Karosserie angebracht, so der Experte.