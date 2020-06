Nachgefragt : Was ist eigentlich der Radsturz am Auto?

Was ist eigentlich der Radsturz am Auto?

Erfurt Viele Komponenten des Autos haben im Zusammenspiel Einfluss auf das Fahrverhalten. Unter anderem Reifen, Bremsen, Achsen, Federn, Dämpfer - aber was ist eigentlich der Sturz?

Würde man Autofahrer fragen, was der Sturz am Auto ist oder wo sich dieser befindet, bekäme man von vielen sicher nur ein Schulterzucken zur Antwort. Fahrzeugexperte Christian Heinz vom Tüv Thüringen erklärt, was sich hinter dem Namen Sturz oder besser Radsturz verbirgt.

Bei einem Serienfahrzeug wird üblicherweise ein leicht negativer Sturz eingestellt, und dasd sowohl an der Hinter- wie an der Vorderachse. Dieser ist aber mit dem bloßen Auge kaum sichtbar. „Das hat den Vorteil, dass das Rad eine höhere Seitenführungskraft in Kurven aufbauen kann“, erklärt Heinz. „Dieses Phänomen wird im Motorsport aber auch in der Tuning-Szene genutzt.“ Durch einen größeren Radsturz wolle man höhere Kurvengeschwindigkeiten und mehr Kurvenstabilität erreichen.