Tüv klärt auf : Was ist eigentlich die Stotterbremse?

Erfurt Kennen Sie die Stotterbremse noch aus der Fahrschule? Würden Sie heute noch so bremsen? Und manch einer fragt sich jetzt vielleicht, was das eigentlich überhaupt ist. Der Tüv Thüringen klärt auf.

Früher wurde in vielen Fahrschulen die Stotterbremse als richtiges Verhalten bei einer Notbremsung gelehrt. Also das Bremspedal in schneller Abfolge treten, lösen, treten und lösen. Dieses Wissen gilt Experten heute als längst überholt.

„Weil sich der Bremsweg dabei erheblich verlängerte, stand diese Fahrtechnik aber auch regelmäßig in der Kritik“, so der Unfallexperte. Hinzu komme, dass viele Autofahrer in der Praxis schnell an die Grenzen ihres fahrerischen Könnens geraten waren.