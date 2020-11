Was Autofahrer wissen wollen : Was ist eigentlich eine Differenzialsperre?

Was ist eigentlich eine Differenzialsperre?

Was Autofahrer wissen wollen

Stuttgart Beim Begriff Differenzialgetriebe dürften manche Autofahrer gar nicht wissen, um was es geht. Doch jedes Auto hat eines - und manche können dieses sogar sperren. Von was ist da die Rede?

Sie wollen wissen, was eine Differenzialsperre ist? Okay, gern. Dann müssen wir aber einen Schritt zurück und zunächst das Differenzialgetriebe erklären. Kennen Sie nicht? Doch, denn das gibt es in jedem Auto. Das hat mit der Gangschaltung nichts zu tun, sondern ermöglicht komfortables, reifenschonendes Kurvenfahren.