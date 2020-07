Blitzsauber poliert : Was mit dem Neuwagen in der Waschanlage zu beachten ist

Was mit dem Neuwagen in der Waschanlage zu beachten ist

Selbst bei gut gewarteten und sehr gepflegten Waschanlagen können mitunter kleinste Kratzer in den Lack kommen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Stuttgart Auch ein gerade frisch vom Band gerollter Neuwagen wird dreckig. Doch verträgt der neue Lack überhaupt die Fahrt durch die Waschstraße?

Über ihren Neuwagen freuen sich die meisten Besitzer sehr. Doch auch der wird dreckig. Sind aber die frischen Lacke zu empfindlich für die Waschstraße? So hieß es zwar früher, berichtet „Auto Straßenverkehr“ (Ausgabe 16/2020), doch die Zeitschrift gibt grundsätzlich Entwarnung. Heute seien die Oberflächen so gearbeitet, dass weiche Polyethylen-Lappen von Waschwalzen dem Lack fast nichts anhaben könnten. Allerdings dürfen keine Verschmutzungen der zuvor gewaschenen Autos in ihnen haften.