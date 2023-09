Rendezvous am laufenden Band Was sich bei einer Werksabholung erleben lässt

Doch ansonsten erinnert ihn das Prozedere in der Autostadt, in Sindelfingen oder Ingolstadt eher an eine Massenabfertigung. Die sei in Zeiten von Digitalisierung, Flagship-Stores und Webshops ein wenig antiquiert. Statt in ein warmes Essen und einen Blumenstrauß sollten die Hersteller da besser in andere Dienste und digitale Projekte investieren, um die Kunden an die Marke zu binden.