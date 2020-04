Bedarf und Budget checken : Was Sie beim Fahrrad-Kauf beachten sollten

Was Sie beim Fahrrad-Kauf beachten sollten

Das Angebot an Fahrrädern ist so vielschichtig wie nie. Fahrradläden bieten eine gute Orientierung - auch wenn durch die Coronakrise Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen. Foto: Zerocreatives/Westend61/dpa-tmn

Berlin Trekkingrad, Gravel-Bike, Lastenrad: Das Angebot an Fahrrädern ist so vielschichtig wie nie. Wie findet man das richtige Modell für den eigenen Anspruch?

Gravel-Bike oder Lastenrad? Urban-Bike oder Fully? Oder doch ein normales Trekkingrad, der in Deutschland mit Abstand meistverkaufte Fahrradtyp. Aber was heißt hier noch normal?

Aber alles gar nicht so schlimm, beruhigt René Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Es kursierten zwar einige neue Gattungsnamen. „Aber da ist viel Marketing dabei“, sagt der Experte. So sei ein Gravel-Bike nichts anderes als ein Rennrad mit etwas aufrechterer Sitzposition und breiteren Reifen.

Und ein Fitness-Bike sei im Grunde ebenfalls ein Rennrad, nur dass an diesem ein gerader Lenker montiert sei, beschreibt David Eisenberger vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV).

Am Ende ist die wichtigste Grundfrage: Für welchen Einsatzzweck benötige ich das Rad? „Will ich Wochenendtouren von 30 Kilometern und mehr machen oder nur von Zuhause zum Arbeitsplatz“, sagt ZIV-Sprecher Eisenberger. Entsprechend wäre ein Trekkingrad oder eben ein City- oder Holland-Rad die richtige Wahl. Für längere Touren und sanftere Topografien im Gelände genügt ein Trail- oder All-Mountain-Bike, während es für anspruchsvolle Abfahrten eher ein Downhill-Mountainbike mit längerem Federweg sein sollte.

Sobald man den Fahrradtyp eingekreist hat, geht es ans Geld. Das Budget festlegen, ist der zweite Schritt. Ein Carbon-Rennrad etwa bleibt wohl ein Traum, wenn 1500 Euro die Obergrenze darstellen. Aber muss es zwingend Carbon sein? Am Ende ist es neben den finanziellen Möglichkeiten auch eine Frage des Anspruchs.

Über die Ausstattung sollte man sich aber einige Gedanken machen. Ansonsten könnte es später unpraktisch werden. Wer in flachen Gefilden unterwegs ist, dem genügt womöglich eine Nabenschaltung mit fünf nicht so fein gestaffelten Gängen. Wer ein Wartungsmuffel ist, möchte statt Ketten- vielleicht lieber einen haltbareren Riemenantrieb. Wer Radreisen plant, legt womöglich Wert auf Lowrider-Gepäckhalterungen.

Der nächste Punkt: Das Rad muss zur Körpergröße passen. Es gibt Maßanfertigungen, für welche Körpermaße individuell vermessen werden. Die kosten aber entsprechend. Dann gibt es mitunter die Auswahl zwischen verschiedenen Rahmengrößen, etwa M, L und XL. Manche Räder wiederum sind nur in Einheitsgrößen erhältlich. Ob es passt oder nicht ist auch eine Frage des Gefühls - deshalb ist eine Probefahrt stets unerlässlich, so die Experten.

So kann man auch Gattungen miteinander vergleichen, so Filippek - beispielsweise ein Gravelbike mit dem ähnlichen Cyclocrossrad oder ein vollgefedertes Fully mit einem Hardtail-Mountainbike, das eine Federgabel, aber keine Rahmendämpfung besitzt.

Am meisten geschrumpft in diesem Zeitraum - von 19 auf 8 Prozent - ist nach ZIV-Angaben das Fahrradgeschäft in SB-Warenhäusern, Baumärkten und dem Lebensmitteleinzelhandel.