Kollektiv unterwegs : Was Sie zu Fahrgemeinschaften wissen müssen

Berlin Einsteigen und mitfahren: Für viele sind Fahrgemeinschaften die perfekte Mobilitätslösung. Damit der Weg ans Ziel rundum entspannt läuft, gibt es einiges zu beachten - angefangen bei der Partnersuche.

So verbrauchen beispielsweise zwei Autos, in denen jeweils eine Person sitzt, auf der gleichen Strecke fast doppelt so viel Treibstoff wie ein Auto mit zwei Personen, so das Umweltbundesamt. Würden sich diese beiden Menschen ein Auto teilen, könnten sie also eine Menge CO2 sparen.