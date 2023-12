Autopflege am Limit Sollte man im Winter auch bei Minusgraden in die Waschanlage fahren?

Das Schmuddelwetter in der kalten Jahreszeit macht sich am Auto schnell bemerkbar. Nach ein paar Fahrten durch Schneematsch sieht man dem Fahrzeug meist an, dass eine gründliche Reinigung fällig ist. Allerdings mag nicht jeder Autofahrer bei frostigen Temperaturen in die Waschanlage fahren. Die Befürchtung ist, dass es dem Auto vielleicht nicht gut tut.