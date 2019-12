Spitze nach hinten : Weihnachtsbaum sicher auf dem Auto befestigen

Sieht schon ganz gut aus: Kommt der Weihnachtsbaum aufs Autodach, sollte er mit der Spitze nach hinten an den Gepäckträgern fixiert werden. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn.

Köln Weihnachten rückt näher - und damit für viele der Kauf eines Christbaums. Wer die Nordmanntanne oder die Blaufichte mit dem Auto nach Hause bringt, sollte bei der Sicherung nicht schludern.

Nicht immer passt der Weihnachtsbaum in den Kofferraum des Autos. Ihn einfach direkt auf dem Dach zu befestigen, ist nach Ansicht des Tüv Rheinland in dem Fall aber keine Alternative - das sei fahrlässig. Der Baum könne in Kurven verrutschen oder gar vom Dach fliegen.