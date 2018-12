später lesen Grau, schwarz oder weiß Welche Autofarben sich 2018 gut verkauft haben FOTO: Martin Schutt FOTO: Martin Schutt Teilen

Die meisten neuen Autos in Deutschland sind grau, schwarz oder weiß. Etwa 75 Prozent aller Neuwagen seien dieses Jahr in diesen Farben ausgeliefert worden, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Berlin mit. dpa