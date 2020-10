Was Autofahrer wissen wollen : Welche Reifengröße darf ich fahren?

Erfurt Aktuell steht für viele der Wechsel auf Winterreifen an. Wer neue braucht und sie sich selbst besorgen will, muss auf die richtige Größe achten - doch woher weiß ich, welche ich fahren darf?

Christian Heinz erklärt, worauf es ankommt. „Wer auf Nummer sicher gehen will, wendet sich bei der Wahl des richtigen Reifens am besten an seinen Reifenhändler oder die Fachwerkstatt“, rät der Reifenexperte vom Tüv Thüringen. „Autofahrer können allerdings die zulässige Rad-Reifenkombination auch in ihren Fahrzeugpapieren finden.“