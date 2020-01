Burger, Apfel oder Butterbrot? : Welche Snacks für Autofahrer in Ordnung sind

Welche Snacks für Autofahrer in Ordnung sind

In die herzhafte Stulle beißt man als Fahrer lieber nur, während das Auto steht. Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

Berlin Natürlich ist Anhalten die beste Option. Manchmal jedoch möchte man unterwegs zum Essen nicht die Fahrt unterbrechen. Für den Snack zwischendurch gibt es dann gute Lösungen - und ganz schlechte.

Wen am Autolenkrad der Hunger packt, hält nicht immer an - auch wenn das prinzipiell die sicherste Lösung wäre. Wer unbedingt beim Autofahren essen will, sollte allerdings auch nicht gerade einen Burger von der Fast-Food-Kette auf dem Schoß auspacken.