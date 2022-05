Riemen oder Kette : Welcher Antrieb am besten für das Rad passt

Göttingen Kette oder Riemen? Seit ein paar Jahren finden sich immer häufiger Riemenantriebe am Fahrrad. Wer keine Ölflecken mehr möchte, wird daran seine Freude haben.

Beliebt ist der Riemenantrieb aufgrund seiner Beständigkeit. Denn er halte etwa dreimal so lange wie eine herkömmliche Kette, heißt es im Fachportal. Unter anderem liegt es daran, dass sich der Riemen nicht längt - also nicht an Spannung verliert und somit wie bei der Kette über die Ritzel rutschen kann. Zwar ist er laut pd-f in seiner Anschaffung zunächst teurer, aber aufgrund seiner langen Haltbarkeit unterm Strich günstiger.