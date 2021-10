Versicherung : Wenn alte Unfallschäden den Schadenersatz gefährden

Lassen sich nicht alle reklamierten Schäden dem aktuellen Unfall zuordnen, kann der Schadenersatz in Gefahr kommen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Frankenthal Beim Ausparken kommt es zu einem Unfall mit Blechschaden. Die Geschädigte reklamiert daraufhin eine ganze Reihe von Schäden. Doch lassen sich wirklich alle auf den einen Unfall zurückführen?

Der vom Gericht beauftragte Sachverständige erkannte zwar den geltend gemachten Schaden als plausibel an. Doch er entdeckte auch Kratzer in unterschiedliche Richtungen, die nicht bei dem gleichen Unfall entstanden sein konnten. Auch wurden Schäden an Stellen geltend gemacht, wo überhaupt kein Anstoß erfolgt war.