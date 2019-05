Strafe fällig : Wenn das Tempolimit „bei Nässe“ bewusst ignoriert wird

Auf einigen Straßen muss man bei Nässe langsamer fahren. Foto: Frank Rumpenhorst.

Berlin Wenn Autofahrer bei Nässe ein entsprechendes Zusatzschild für ein Tempolimit bewusst ignorieren, gilt das nicht als kurze Unaufmerksamkeit. Sie können in so einem Fall also nicht auf Milde wegen eines sogenannten Augenblicksversagens hoffen.

In einem Fall vor dem Kammergericht Berlin war ein Mann auf einer Autobahn unterwegs und bemerkte ein beschildertes Tempolimit mit dem Zusatzschild „bei Nässe“. Das Tempolimit ignorierte er jedoch und wurde geblitzt. Gegen das Bußgeld legte er Einspruch ein. Seine Begründung: Er hatte angenommen, bei den gegebenen Bedingungen habe keine „Nässe“ geherrscht. Das wertete der Mann als nicht vorwerfbares Augenblicksversagen.