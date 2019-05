e.Go Mobile, Tesla, Polestar : Wer macht den Service bei neuen Autofirmen?

Köln Borgward, e.Go Mobile, Tesla, Polestar, bald noch Byton, Nio und Genesis: So einige Automarken drängen neu auf den deutschen Markt. Was für größere Vielfalt sorgt, heißt auch, ein neues Händler- und Servicenetz für Kunden aufbauen zu müssen.

Nach Kauf oder Leasing werden irgendwann Inspektionen oder Reparaturen ein Thema. „Jedes Fahrzeug muss irgendwann zum Service. Es gibt aber unterschiedliche Arten und Weisen, wie Hersteller einen Service organisieren können“, erklärt Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach.

Eine Möglichkeit für neu auf den Markt drängende Hersteller sieht er in Kooperationen mit freien Servicestationen oder Werkstattketten wie A.T.U oder Bosch Car Service. Verbraucher sehen das nach Einschätzung Bratzels pragmatisch: „Der Autofahrer ist nur an der Dienstleistung interessiert“, so der Experte, „Ort und Marke sind zweitrangig, solange der Service in seiner Nähe ist.“