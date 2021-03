Was Autofahrer wissen wollen : Wie alt sind meine Autoreifen?

Was Autofahrer wissen wollen

Das Alter der Reifen erkennen Autobesitzer an der DOT-Nummer. Sie ist an der Reifenflanke zu finden. Foto: Bodo Marks/dpa-tmn

München Der Frühling ist da - bald kommen bei vielen wieder die Sommerreifen ans Auto. Doch wo kann ich eigentlich sehen, wie alt die sind?

Sie wollen wissen, wie alt Ihre Sommerreifen sind, aber die Rechnung ist weg und niemand kann sich erinnern? Kein Problem. Schauen Sie einfach an der Reifenflanke nach. Dort befindet sich die sogenannte DOT-Nummer - sie besteht meist aus drei Blöcken mit je vier Zeichen.

Der dritte Block ist dabei maßgeblich, informiert der ADAC. Oft in ein Oval gefasst, stehen die ersten zwei Ziffern für die Kalenderwoche, in der der Reifen produziert wurde. Die letzten zwei nennen das Jahr. Also steht „3318“ beispielsweise für die 33. Kalenderwoche des Jahres 2018.