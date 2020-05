Radeln durch Stadtschluchten : Wie fährt sich ein Urban Bike?

Berlin Sie brauchen ein schickes Fahrrad für die Stadt? Wartungsarm sollte es auch sein? Am Ende Ihrer Suche könnten Sie bei einem Urban Bike landen. Wie fühlt sich das Radeln damit an? Ein Testbericht.

Ein solches Urban Bike ist das Modell 1, das der Hersteller Bike Components, ein Versandhändler aus Aachen, als erste Eigenentwicklung unter der Marke Vortrieb vermarktet. Doch wie kommt man mit solch einem Urban Bike durch die Stadt, und was kann so ein Fahrrad noch?

Das Modell 1 sei vor allem für Pendler gedacht, die etwas schneller unterwegs sein wollen, sagt Produktmanager Christoph Schmitt. Der Radler sitzt nicht so aufrecht wie auf einem klassischen Trekkingrad, sondern leicht gebeugt. Die Reifen sind mit 32 Millimetern Breite recht schmal. So verwundert es ein wenig, dass Bike Components auf seiner Website als Einsatzgebiet auch „Touring und Trekking“ nennt.

Für längere Trips, die auch mal über Schotter- und Forstwege führen, würde man Federelemente erwarten oder zumindest breitere Reifen, die dämpfend wirken. Andererseits würde dadurch der aufgeräumte Look des Rades gestört. So ist dieses Urban Bike auch etwas für Modebewusste, die kleine technische Kompromisse einzugehen bereit sind. Federelemente würden außerdem das Gewicht des Fahrrad erhöhen.

Weil er ein Endlosteil ist, kann man den Riemen - anders als eine Kette - nicht öffnen. Das hat Auswirkungen auf Rahmenbau, Montage und Reparaturarbeiten. Wird er erstmals aufgezogen oder ersetzt, muss der Rahmen geöffnet werden - denn nur so kann der Riemen auf den hinteren Zahnkranz gesetzt werden. Am Vortrieb Modell 1 ist die rechte Sitzstrebe deshalb nicht aus einem Guss, sondern unterbrochen und kann mit einem gewöhnlichen Innensechskant-Schlüssel geöffnet werden.

Das Vortrieb 1 erfüllt die Vorgaben für den Straßenverkehr: Alle vorgeschriebenen Reflektoren sind an Bord, zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen, eine am Schaltkabel versteckte Klingel und die geforderte Beleuchtung. Laut Hersteller Supernova ist der Frontscheinwerfer einer der kleinsten und zugleich hellsten am Markt. Auf Dunkelfahrten leuchten die LEDs die Fahrbahn genügend aus; als Dauerlicht schalten sich Scheinwerfer und Rücklicht an, sobald das Rad rollt und damit der Nabendynamo vorn seine Arbeit aufnimmt. Eine Standlichtfunktion - erst nach fünf Minuten geht das Licht aus - sorgt für mehr Sicherheit, zum Beispiel in Wartephasen an der Ampel.