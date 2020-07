Ohne Straßenzulassung : Wie in „Goldfinger“: Bond-Auto kommt in Kleinserie zurück

Wie in „Goldfinger“: Bond-Auto kommt in Kleinserie zurück

Frankfurt/Main Welches ist für Sie das typische James-Bond-Auto? Vermutlich der Aston Martin DB5 aus dem 007-Streifen „Goldfinger“. Den verkaufen die Briten nun wieder als Kleinserie - inklusive Agentenausstattung.

Mehr als 50 Jahre nach dem Produktionsende legt Aston Martin das Modell DB5 in einer Kleinserie neu auf. Und zwar nicht so, wie ihn von 1963 bis 1965 jedermann kaufen konnte, sondern so, wie er 1964 im Agentenfilm „Goldfinger“ als Dienstwagen von James Bond zu sehen war.