Was Autofahrer wissen wollen : Wie kann ich mich vor Reifenschäden schützen?

Erfurt Ein Reifenplatzer auf der Autobahn ist für jeden Autofahrer ein Horrorszenario. Doch welche Warnzeichen gibt es vor einem Schaden, und wie verhält man sich richtig, wenn es zu einer Reifenpanne kommt?

Beschädigungen am Autoreifen können gravierende Folgen nach sich ziehen. „Im schlimmsten Fall kann der Reifen während der Fahrt platzen, was nicht selten in der Leitplanke endet“, weiß Reifenexperte Christian Heinz vom Tüv Thüringen. Worauf also sollten Autofahrer achten und was im Notfall tun?