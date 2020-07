Tipps zum Überleben : Wie komme ich nach einem Wasserunfall sicher aus dem Auto?

München Dass ein Auto bei einem Unfall ins Wasser stürzt, kommt zum Glück nur selten vor. Doch wenn es passiert, müssen die Insassen sehr schnell handeln, um sicher herauszukommen.

Bei einer wilden Verfolgungsjagd schießt ein Auto quietschend von der Fahrbahn und landet in einem Fluss. Werden sich die Insassen rechtzeitig befreien können? - Solche Szenen kennt man aus Spielfilmen. In der Realität kommen Wasserunfälle laut dem ADAC nur sehr selten vor. Ausgeschlossen sind sie aber nicht. Was sollten Insassen dann tun, um sicher herauszukommen?

Je nach Ausgangstempo, Fallhöhe und -winkel schlägt das Auto bei einem Wasserunfall mehr oder weniger hart auf der Oberfläche auf und kann kurz untertauchen. In der Regel schwimmt es dann aber mit den Rädern nach unten für einige Minuten. Und diese Zeit muss man nutzen, um so schnell wie möglich rauszukommen. Sofort nach dem Aufprall - aber nicht vorher - sollten sich alle Insassen abschnallen.

Zwar lassen sich die Türen unter Wasser irgendwann öffnen, wenn das Auto komplett geflutet ist. Doch der ADAC warnt ausdrücklich davor, absichtlich so lange zu warten. Denn der Stress in dieser Ausnahmesituation schlage leicht in Panik um und bedeute für größte Gefahr. Sich in allerletzter Sekunde mit angehaltener Luft durch die Türen zu retten, sei dann doch eher etwas für den Stuntman beim Film.