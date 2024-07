Fußgängerüberweg Wie man Kindern am besten über den Zebrastreifen hilft

Ein Kind steht am Zebrastreifen und zögert, über die Straße zu gehen - wie verhält man sich als Autofahrer am besten in dieser Situation? Grundsätzlich gilt: bei Heranwachsenden immer besonders aufmerksam fahren und bremsbereit sein, empfiehlt Jeannine Ulm, Sprecherin beim Auto Club Europa (ACE).