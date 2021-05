Was Autofahrer wissen wollen : Wie parke ich sicher rückwärts ein?

Stuttgart Augen zu und durch? Lieber nicht. Denn wer rückwärts einparken will, muss besonders vorsichtig sein - doch wie informiere ich den rückwärtigen Verkehr über mein Einparkmanöver?

Um dem rückwärtigen Verkehr die Einparkabsicht deutlich zu machen, bleiben nur das rechtzeitige Setzen des Blinkers und eine deutliche Reduzierung der Geschwindigkeit. Die Warnblinkanlage ist in dieser Situation nicht angebracht. „Deren Nutzung ist nur erlaubt, wenn andere Verkehrsteilnehmer durch das eigene Fahrzeug gefährdet werden oder man vor Gefahren warnen möchte“, so Buchsdrücker.

„Es sind und bleiben aber nur Assistenten, die einen nicht von der gesteigerten Sorgfaltspflicht entbinden“, so der Experte. Entscheidend komme es darauf an, Ruhe zu bewahren. Die meisten Zwischenfälle beim Parken passieren unter Stress. „Und der ist in einer oftmals so komplexen Situation wie dieser völlig fehl am Platz.“