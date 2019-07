Für mehr Durchblick : Wie pflege ich meine Scheibenwischer richtig?

Stuttgart Scheibenwischer gehören oft zu den eher stiefmütterlich behandelten Teilen am Auto. Mit der Folge, dass sie häufig erst dann ausgetauscht werden, wenn man bei Regen oder Schnee kaum mehr etwas durch die Scheibe sieht.

Dabei sind die Wischer ein zentrales Element, um sicher auf der Straße unterwegs zu sein. „Schlechte Sicht birgt in sich ein immenses Unfallrisiko“, sagt Wolfgang Fritz von der Sachverständigen-Organisation Dekra.

Bleiben beim Wischen einer sauberen Scheibe Streifen auf dem Glas zurück, sind die Wischerblätter verschlissen. „Auch starkes Rubbeln oder Quietschen ist ein Hinweis darauf, dass die Wischerblätter hart und porös sind oder die Haltebügel, an denen die Gummis befestigt sind, am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommen sind“, so Fritz.