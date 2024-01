Effektiver Sport Wie Sie mit Radtraining die Fitness steigern

Aber: Weil Sie durchs Radeln zugleich Muskeln aufbauen, wirkt sich dies zusätzlich positiv auf die Gewichtsabnahme auf. Fahren Sie regelmäßig, nimmt die Anzahl der Mitochondrien in den Muskelzellen zu. Diese „Kraftwerke“ erhöhen den Energieverbrauch, auch wenn der Körper ruht. „Der eigentliche Effekt liegt also darin, den Körper so zu verändern, dass ich mehr Kalorien verbrenne, auch wenn ich nicht Rad fahre“, sagt Froböse.