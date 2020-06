Tüv Report : Wie verlässlich fährt der Porsche 911 mit langer Laufzeit?

Berlin Autoklassiker gibt es viele - der Porsche 911 ist eine Ikone. Doch was taugt der Elfer als Gebrauchtkauf?

Der Elfer ist einer der bekanntesten Sportwagen der Welt - und ein Designklassiker, der sich in seinen Grundzügen kaum verändert hat. So viel Kult ist den Besitzern viel Pflege wert, zumal ein Porsche 911 neu wie gebraucht ein teurer Spaß ist. Bei der Hauptuntersuchung (HU) schneidet das Sportauto in fast allen Belangen vorbildlich ab.