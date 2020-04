Sicher überholen : Wie viel Abstand müssen Autofahrer zu Radlern halten?

Erfurt Um Radler besser zu schützen, sehen die neuen Verkehrsregeln erstmals Mindestabstände für überholende Autos und Lastwagen vor. Was bedeuten die Regelungen im Detail?

Deshalb wurden in der jüngsten Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) erstmals konkrete Mindestabstände definiert - diese und weitere Regeln treten am Dienstag (28. April) in Kraft. Was bedeutet das in der Praxis für Autofahrer und Radler?