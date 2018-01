später lesen Gut zu wissen Winterdiesel friert bis mindestens 20 Grad minus nicht ein FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Fahrer eines Dieselautos tanken von Mitte November bis Ende Februar an fast allen Tankstellen in Deutschland Kraftstoff, der bis mindestens minus 20 Grad nicht einfriert. Die Anforderungen an die Zusammensetzung regelt die DIN-Norm EN 590. dpa