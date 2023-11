Räder richtig wechseln Winterreifen: Bei Montage Restprofil und Drehmoment beachten

Die Reifen mit dem besseren Profil gehören laut Tüv Süd immer an die Hinterachse. Das hält das Auto vor allem in Kurven und bei Aquaplaning besser in der Spur. Zwar darf man rein rechtlich auch vier Reifen verschiedener Hersteller und mit unterschiedlichen Profiltiefen montieren. Davon rät der Tüv Süd aber ab. Idealerweise sind alle Reifen vom gleichen Modell und haben eine ähnliche Restprofiltiefe.