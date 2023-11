Sicher im Auto Wann sind Winterreifen Pflicht und welches Bußgeld droht bei Verstößen?

Grundsätzlich gilt bei winterlicher Witterung auch in Luxemburg eine Winterreifenpflicht, und zwar für alle Autos auf öffentlichen Straßen. Als Beispiele für winterliche Bedingungen nennen die Behörden in Luxemburg „Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte“. Wer die Winterreifenpflicht missachtet, zahlt in Luxemburg 74 Euro.