Anreise zum Winterurlaub Winterreifenpflicht im Ausland: In welchem Land gilt was?

In Österreich müssen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch und Co. Winterreifen oder - je nach Beschilderung - Schneeketten aufgezogen werden. Anders als in Deutschland gilt diese Regelung allerdings nur zwischen dem 1. November und dem 15. April. Wer sich nicht daran hält, muss laut ADAC mit Strafen von bis zu 5000 Euro rechnen.