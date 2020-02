Autohof oder Raststätte : Wohin bei Parkplatznot an der Autobahn?

München Mancherorts verstopfen parkende Lkw Parkplätze entlang der Autobahnen. In Härtefällen können Autofahrer erst gar nicht mehr auffahren. Kleine Umwege sollten Sie daher einkalkulieren.

Wer nicht es nicht beim nächsten Parkplatz noch mal versuchen will, steuert besser Autobahnraststätten oder Autohöfe an, rät der ADAC. Letztere verlangen aber meist einen kleinen Umweg, da sie nicht immer an der Autobahn, sondern oft etwas abseits in Gewerbegebieten liegen.