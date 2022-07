Camping & Verkehr : Diese Verkehrszeichen sollte man mit Wohnwagen und Wohnmobil unbedingt richtig verstehen

Wer schon länger kein Wohnmobil mehr gelenkt hat, sollte sich vorab daran erinnern, welche Verkehrsschilder in so einem Fahrzeug plötzlich wichtig sind. Foto: dpa-tmn/Hauke-Christian Dittrich

Die Zeit für den Urlaub mit Wohnwagen und Wohnmobil ist wieder gekommen. Für alle, die sich nicht mehr ganz sicher sind, welche Verkehrszeichen im Gegensatz zum einfachen PKW wichtig sind, bieten wir hier einen Überblick.

Wer ein größeres Wohnmobil steuert oder einen Wohnwagen zieht, hat sicher einmal die wichtigsten Verkehrsregeln dafür gelernt. Beim Blick auf einzelne Verkehrszeichen kann es trotzdem verwirrend sein, wer sich eigentlich an eine Regel halten muss und wer nicht. Denn manchmal gelten Schilder auch für Camping-Gefährte, obwohl das nicht jeder Fahrer vermuten würde. Im Folgenden zeigen wir ein paar wichtige Beispiele.

Durchfahrtsverbot für LKW: Gilt das Verkehrszeichen für Wohnmobile und Wohnwagen?

Mein Wohnmobil ist ja kein LKW, also darf ich da durchfahren, oder? Wenn das mal so einfach wäre. Denn das Verkehrszeichen 253 verbietet nicht nur die Durchfahrt für Lastkraftwagen. Das Verbot gilt allgemein für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen, solange es sich dabei nicht um einen PKW oder Bus handelt.

Ein Wohnmobil kann als normaler PKW zugelassen sein, ist es aber häufig nicht. Bei einem Gewicht über 3,5 Tonnen gilt deshalb in vielen Fällen: Hier darf man nicht durch! Das Gewichtslimit gilt auch für einen Wohnwagen, und zwar unabhängig davon, ob das Zugfahrzeug alleine die Straße befahren dürfte.

Wo darf ich mit meinem Camping-Gefährt parken?

Es gibt aber noch eine Möglichkeit, die man leicht übersehen kann. Wohnmobile dürfen nämlich auch dort parken, wo an einem Parkplatz das Zusatzzeichen 1048-12 aufgestellt ist. Nicht nur LKW, sondern auch andere Fahrzeuge über 3,5 Tonnen dürfen sich hier hinstellen. Nur PKW und Busse haben hier nichts verloren.

Gewichtsbeschränkung auch für Wohnmobile und Wohnwagen

Höhe und Breite muss jeder Fahrer kennen

Welche Verkehrszeichen bedeuten ein Überholverbot für Wohnmobile oder Wohnwagen?

Natürlich gibt es in der Straßenverkehrsordnung noch eine Vielzahl weiterer Regeln, die zum Beispiel speziell für das Ziehen eines Wohnwagens gelten. Wer sich in einzelnen Fragen unsicher ist, sollte vor einer Reise unbedingt einen Blick in die Straßenverkehrsordnung werfen.