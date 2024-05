SUV von Seat-Tochter Zu diesem Preis startet Cupra den Tavascan im Herbst

So montiert Cupra nach eigenen Angaben fürs Erste nur den 77-kWh-Akku, der für bis zu 542 Kilometer reichen soll. Im Basismodell gibt es einen Heckmotor mit 210 kW/286 PS, im Topmodell kommen zwei Maschinen mit zusammen 250 kW/340 PS zum Einsatz. Damit sprintet der Tavascan nach Herstellerangaben im besten Fall in 5,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht in beiden Versionen bis zu 180 km/h.