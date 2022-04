Verspätungen und Zugausfälle : Zugverkehr in den Niederlanden „fast wieder normal“

Zugverkehr in den Niederlanden „fast wieder normal“

Laut Bahngesellschaft NS war der Bahnverkehr in den Niederlanden wegen einer technischen Störung weitgehend zusammengebrochen. Foto: RAMON VAN FLYMEN/ANP/dpa

Amsterdam Tausende Passagiere waren am Sonntag vom Chaos bei der niederländischen Bahn betroffen. Fast alle überregionalen Zügen fielen aus.

Der Zugverkehr in den Niederlanden läuft nach einem weitgehenden Zusammenbruch am Wochenende wieder ohne größere Störungen. „Fahrplan fast wieder normal“, hieß es vom staatlichen Bahnunternehmen NS am Montagmorgen um 5.00 Uhr.