Fahrbericht : Zum Durchbruch fehlt dem Honda Jazz nur noch der Stecker

Berlin Konventioneller Zuschnitt, zukunftsweisende Technik: Wenn Honda jetzt den neuen Jazz an den Start bringt, gibt es ihn nur noch mit Hybrid-Antrieb. Zwar lässt sich der Kleinwagen optisch aufpeppen, doch bei der Technik haben die Japaner ein wichtiges Detail vergessen.

Das Paradestück der Japaner ist aber ihr neuer „e:HEV-Antrieb“. So nennt Honda die ungewöhnliche Kombination eines 1,5 Liter großen Benziners mit gleich zwei E-Motoren und einem kleinen Pufferakku im Kofferraumboden, bei der es in der meisten Zeit keine Verbindung zwischen Verbrenner und Vorderachse gibt. Denn außer bei hohem Tempo auf der Autobahn treibt der 72 kW/98 PS starke Vierzylinder lediglich den Generator an und produziert so den Strom für den eigentlichen, elektrischen Fahrmotor mit 80 kW/109 PS und 253 Nm. Deshalb läuft er länger und öfter in seinem optimalen Drehzahlbereich und kommt so auf einen respektablen Normverbrauch von 3,6 Litern und einen CO2-Ausstoß von 82 g/km. Und weil überschüssige Energie im Akku gespeichert wird, kann der Jazz zumindest runde zwei Kilometer auch rein elektrisch fahren und so ohne lokale Emissionen durch die Stadt stromern.