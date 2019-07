Einfach ausprobieren : Zum Spaß oder als Sport: Kartfahren für Erwachsene

Leistungs-Rennfahrer wie hier im Schalt-Kart-Cup brauchen entsprechendes Equipment. Wer als Erwachsener zum Hobby Kart fahren will, braucht aber noch nicht mal immer gleich ein eigenes Kart. Foto: LRN Photo/DMSB.

Berlin Ob zur Weihnachtsfeier oder zum Junggesellenabschied: Viele sind schon mal Kart gefahren. Wer einmal Blut geleckt hat, möchte vielleicht weitermachen. Wie geht das?

„Wer sich für den Kartsport interessiert, sollte auf jeden Fall mal eine Indoor-Kartbahn ausprobieren“, erklärt Michael Kramp, Sprecher des Deutschen Motorsport Bunds (DMSB). „Die gibt es in vielen Großstädten, und dort kann man für wenige Euro Runden drehen, um ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, ob man daran Spaß hat, und auch vielleicht ein Talent dafür.“

Wer mehr Interesse daran hat, wendet sich an einen Motorsportclub, rät Kramp. Viele Clubs haben Abteilungen, die sich mit Kartsport beschäftigen. Dort treffe man Gleichgesinnte, die Tipps geben.

Was man braucht, um man an Rennen teilzunehmen: eine Lizenz des DMSB, die den Versicherungsschutz beinhaltet. „Kartfahren gilt als Risikosportart, normale Versicherungen leisten bei einem Unfall nicht immer“, so Kramp.