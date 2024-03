Neustart auf der Straße Zurück hinters Steuer: So frischen Sie die Fahrkompetenz auf

Kurt Bartels: Fahrschulen bieten solche Auffrischungskurse an. Es gibt Kurse für Senioren, so was wie Feedback-Fahrten, um die Mobilität zu erhalten oder für Menschen, die lange nicht mehr Auto gefahren sind und jetzt wieder einsteigen. Dann kann man in eine Fahrschule gehen und sich mit dem Kurs wieder auf die individuelle Mobilität vorbereiten.